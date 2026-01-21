19世紀に起こったヨーロッパとアジアの戦争は、前者が後者を徹底的に打ち負かす一方的なものであることがほとんどであった。そのような中で、アジア側が一矢を報いた、あるいは互角の戦いをしたと評価される数少ない事例が「薩英戦争」である。【写真を見る】「薩英戦争」でイギリス側が応戦するのに2時間も手間取った“マヌケな理由”とは生麦事件の余波から火ぶたが切られた薩英戦争は、圧倒的な軍事力を誇る英国に対し、薩