NY株式20日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均48488.59（-870.74-1.76%） S＆P5006796.86（-143.15-2.06%） ナスダック22954.32（-561.07-2.39%） CME日経平均先物52225（大証終比：-575-1.10%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックはとも大幅安。ダウ平均は一時９３１ドル安まで下げ幅を拡大した。米欧の対立が激化しており、株式市場はリスク回避の雰囲気が広がってい