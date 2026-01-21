NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.36（+1.02+1.72%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は続伸。カザフスタン最大級のテンギス油田や、コロレフ油田の生産が電力施設の火災のため停止し、復旧には１週間から１０日程度必要と報道されていることが相場を押し上げた。昨年末にかけてカザフスタンの生産量は減少しており、年初にかけてさらに落ち込む見通し。米国のイラン攻撃が近いとの観測も支援