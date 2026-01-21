高市首相は23日に衆議院を解散しますが、衆議院選挙は与野党が「消費税減税」を掲げて戦う構図となりつつあります。高市首相：飲食料品について、2年間に限り消費税の対象としないこと。私自身の悲願でもありました。自民党は21日、衆議院選挙の公約を発表しますが、高市首相は19日、飲食料品を2年限定で消費税の対象外とする「検討を加速する」とした上で、「選挙公約に掲げる」と表明しています。日本維新の会・吉村代表：消費税