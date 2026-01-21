プロ野球・12球団監督会議が20日に行われ、阪神の藤川球児監督は、他球団の選手やコーチ間のグラウンド上での交流について言及しました。様々な意見が出る中、藤川監督が「記憶に強く残っている」と話すのは、選手間、コーチ同士の他球団とのグラウンド上での練習中等の会話です。「自分自身が監督1年目ではありましたけど、非常に気になっていた部分。他球団の監督さんも見ていいものではないなというのは感じているようでした」