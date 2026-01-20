2024年に引退したレジェンド女優の美谷朱里（27）と人気セクシー女優の蓮実クレア（34）が、1月20日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』にゲスト出演。番組内の恋愛リアリティ企画「ピュア恋」を見守る中、美谷が明かした「特殊すぎる私生活」に、MC陣がパニックに陥る一幕があった。【映像】「セクシービデオごっこ」女優同士の“欲求不満LINE”（実際の画面あり）番組後半、お酒の失敗談から話題はゲスト二