東京・杉並区で20日夜、パトカーの追跡を受けていた車が横転事故を起こしました。車に乗っていた2人は現場から立ち去っていて、警視庁が行方を捜しています。映像には、パトカーの追跡を受けていた車が追突事故を起こし、横転する瞬間が捉えられていて、横転した車に乗っていた人物が現場から走って立ち去る様子も確認できます。この事故は20日午後6時過ぎ、杉並区の環七通りで発生したもので、追突された車に乗っていた男性は軽傷