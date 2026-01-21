【欧州CLリーグフェーズ第7節】(Aspmyra Stadion)ボデ・グリムト 3-1(前半2-0)マンチェスター・C<得点者>[ボ]カスパー・ハイ2(22分、24分)、イェンス・ペッター・ハウゲ(58分)[マ]ラヤン・シェルキ(60分)<退場>[マ]ロドリ(62分)<警告>[マ]ロドリ2(61分、62分)、ラヤン・シェルキ(90分+3)