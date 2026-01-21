この記事をまとめると ■車両盗難件数は減少傾向にあるものの人気車種を中心に不安は根強い ■CANインベーダーやリレーアタックなど手口の高度化が盗難対策を難しくしている ■トヨタがキー二重化を核とする高性能純正セキュリティを用意した 車両盗難は減っているが不安は消えない 残念ながら、車両盗難の被害についての報道やSNSでの投稿を目にすることは多い。 警察庁によると、平成15年（2003年）に6万4223件だった車両盗