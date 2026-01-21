全日本スキー連盟が20日、ミラノ・コルティナオリンピックへ向けて、代表候補52選手を発表しました。ジャンプ男子からは連覇を狙う小林陵侑選手をはじめ3人が選出。二階堂蓮選手がオリンピック初出場です。女子は4回目の出場となる郄梨沙羅選手、伊藤有希選手や今季好調の丸山希選手は初出場となります。スノーボード・ハーフパイプ部門からは平野歩夢選手が選出。22年北京五輪同種目で金メダルを獲得した平野選手は、今大会