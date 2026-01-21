プロ野球西武の「TikTok」（ティックトック）公式アカウント開設を紹介するバナー（球団提供）プロ野球の各球団が動画投稿アプリ「TikTok」（ティックトック）を通じて、若年層のファン拡大を目指している。国内利用者は4200万人以上といい、交流サイト（SNS）の他アプリに比べて10代、20代の利用率の高さに着目。流行の音楽をBGMに選手がコミカルに踊り、野球に興味がないライト層の関心も引きつける。西武は昨年1月末に公式