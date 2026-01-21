モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、21日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」真っ赤な“水着姿”も（19枚）昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「1週間の美容まとめ」とつづり、美容鍼や縮毛矯正、歯のホワイトニング、ジムでトレーニングに励む姿などを披露。タイトなニット姿も動画に収めた。