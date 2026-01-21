『コンフィデンスマンJP』や『リーガルハイ』で知られる古沢良太氏脚本の新作ドラマ『ラムネモンキー』が現在放送中。この作品にトリプル主演の一人として津田健次郎さんが菊原紀介役で出演。カンフー映画やUFOに熱狂していた青春時代と、50代になり「こんなはずじゃなかった」ともう一度輝きを取り戻したいと願う“いま”。2つの世界が交錯する青春回収コメディに挑む思いをうかがった。 津田健次郎●つだ・けんじろう…1971年