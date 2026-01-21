ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤¬Îø¿Í¡¦ÇîÈþ¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤òÊú¤­¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤â¸ýÉÕ¤±¤ò²óÈò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¼º¿À¤·¤Á¤ã¤¦¡¼¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î½÷À­¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ØÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡Ù¤ÎËÌ¹áÆá¤¬½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤ÎÎø