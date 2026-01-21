松山ケンイチが主演するドラマ10『テミスの不確かな法廷』（NHK総合／毎週火曜22時）の第3話が20日に放送され、ラストで急展開を迎えると、ネット上には「まさか」「うおーここで終わりか！」「続き早く観たいわぁ」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】伊東蒼が運送会社に民事訴訟を起こす四宮絵里役で出演本作は、直島翔による同名小説を実写化した異色のリーガルミス