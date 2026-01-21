『ジャガー・ワールド』（恒川光太郎 著）昨年、作家デビュー20周年を迎えた恒川光太郎さんの書き下ろし小説『ジャガー・ワールド』は、なんと600頁を超える大長編！壮大な物語の舞台は、数千年前に滅んだ架空の王国、エルテカだ。「8〜9世紀頃のマヤ文明の都市国家を想定して描きました」と、恒川さん。ボリュームもさることながら、内容もこれまでにない挑戦になったという本作について、まずは舞台選びから話を聞いた。【写