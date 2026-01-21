ANAあきんどは、「ANAのふるさと応援ダブルキャンペーン」を2025年12月8日から2月15日まで実施している。期間中に「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」「ANAのふるさと納税」のいずれかのサービスに新規登録し、専用フォームからキャンペーンに申し込んだ人の中から、それぞれ抽選で500名に「選べるe-GIFT」2,000円分を進呈する。「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」と「ANAのふるさと納税」の双方に登録して申し込んだ場合は2口分と