新庄監督が充実の投手陣をいかに起用していくかも今季の見どころの一つとなりそうだ（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext今季の日本ハムの戦いぶりに早くも熱視線が向けられている。新庄政権の悲願となっている優勝を目指すチームは昨年まで2年連続2位と、あと一歩のところまで来ている。今オフ、特に注目を集めたのはソフトバンクを自由契約となった有原航平の獲得だ。【写真】あどけなさ全開…清宮幸太郎が投稿した高校時代の村上