アメリカのトランプ大統領は20日、第2次政権発足から1年にあわせて会見し、政権の実績をアピールしました。急きょ会見を開いたトランプ大統領は「歴代政権よりもはるかに多くの成果をあげた」などと自らの成果を誇示しました。アメリカトランプ大統領「（世界の）戦争終結において、どの政権よりもはるかに多くのことを成し遂げてきた。我々は驚異的な経済成長を実現し、アメリカは活気に満ちている」政権の実績をまとめた資料を