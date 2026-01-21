青森県の酸ケ湯では、今日21日午前6時の積雪が403センチとなり、今シーズン全国で初めて4メートル以上になりました。25日(日)頃にかけて強い寒気が居座るため、日本海側を中心にさらに積雪が増えるでしょう。青森県の酸ケ湯で積雪4メートル以上今日21日午前6時に、青森県の酸ケ湯で積雪が403センチに達し、今シーズン全国で初めて4メートル以上になりました。昨シーズン初めて積雪が4メートル以上になったのは1月2日で、酸ケ湯でし