突然ですが、「OB」の正式名称知っていますか？知っていれば簡単！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Old Boy（オールドボーイ）」でした！OBとは「Old Boy（オールド・ボーイ）」の略語です。主に学校や部活動、会社などで、すでにそこを卒業・退職した人を指す言葉として使われています。対になる表現として、現在在籍している人を指す「現役」や「在校生」があります。もともとはイギリスの寄宿学校で使われていた言