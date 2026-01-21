｢無理なく続けられる健康習慣｣を探している人に吉報!江崎グリコの｢BifiXヨーグルト｣から、日本初となる“安静時のエネルギー消費の向上”と“体脂肪の低減”をWでサポートする機能性表示食品【BifiXヨーグルトα(アルファ)】が新登場。1月27日にドリンクタイプ〈やさしい甘さ･低脂肪〉がECサイトで先行発売。続く3月2日には、全5品が全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストアで展開されます