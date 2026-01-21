ティーチングプロとしての活動やゴルフ番組への出演などマルチに活躍している三浦桃香が自身のInstagramを更新。新しい髪型を披露した。 「可愛いは正義！」三浦プロのニューヘアーに賞賛の嵐 三浦プロは「年末に向けて」とコメントして、髪を切ったとことを報告。やわらかな笑顔で、肩につかないくらいの短めボブヘアーを披露しました。 ハーフジップのスウェットで、胸元に大きめのロゴ