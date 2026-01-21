長崎県教育委員会は20日、公立高校の入学者選抜（特別選抜）の志願状況を発表した。実施する全日制55校の定員1291人に対して1633人が志願し、全体の倍率は1・26倍となった。試験は27日、合格発表は30日にある。特別選抜は、各校が全募集定員の15％以内の範囲で学科別に定員を設定。文化・スポーツを含む活動で高い実績がある生徒が対象となる。内申書や面接、プレゼンテーションで合否を判断する。学校別で志願倍率が最も高