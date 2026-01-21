20日告示の大分県玖珠町長選で、無投票で3選が決まった無所属現職の宿利政和氏（63）は、立候補の届け出が締め切られた午後5時過ぎ、町内の事務所で支持者らと喜びを分かち合った。「人口減少対策、若い人の流出を防ぐ環境づくりを重点に取り組んでいきたい」と抱負を述べた。宿利氏は日田林工高を卒業後、県職員として県西部振興局勤務などを経て、2014年の玖珠町長選に出馬し落選したものの、18年の町長選で初当選した。「マ