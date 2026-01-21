大分県玖珠町長選は20日、無所属現職の宿利政和氏（63）が無投票での3選を果たした。町が直面するのは人口減少社会。人口はこの30年で約3割減り、昨年12月末で1万3449人となった。民間組織が2024年に示した「消滅可能性自治体」の一つにも、町は入った。「マンパワー不足で町づくりが滞るのを痛感している」。宿利氏は明かす。国内各地の自治体と同様に、人口減少への対策は喫緊の課題となる。これまでの2期8年の中、宿利氏は