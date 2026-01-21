27日公示、2月8日投開票の日程で実施予定の衆院選を控え、熊本県選挙管理委員会は20日、県内4小選挙区の立候補予定者に対する説明会を熊本市のホテルで開いた。立候補の準備を進めている13陣営が出席した。党派の内訳は、自民党4人、中道改革連合1人、日本維新の会1人、共産党2人、参政党4人、社民党1人。国民民主党は擁立を検討中としている。県選管の担当者は「受験シーズンと重なるので、連呼行為については学校や病院周辺