村議会から不信任決議を受けた村長の辞職と、議会の自主解散に伴う熊本県球磨村長選と村議選（定数8）が20日、告示された。村長選にはいずれも無所属で、新人で元労働基準監督官の加納一郎氏（52）、新人で元県森林局長の大岩禎一氏（62）、前村長の松谷浩一氏（63）の3氏が立候補した。定数が2減となる村議選には、いずれも無所属で、前職8人、新人1人の計9人が出馬した。投開票はともに25日。村役場で取材に応じた加納氏は「