長崎県選挙管理委員会は20日、知事選に合わせて2月8日に投開票される長崎市区の県議選補欠選挙の被選挙数を1から2に変更した、と発表した。知事選と「同日選」となった衆院選長崎1区に出馬を予定する浅田真澄美県議＝長崎市区＝が20日に議員辞職したため。県議補選の告示は1月30日で知事選と異なる。（一ノ宮史成）