22日告示、2月8日投開票の知事選への不出馬を表明した会社社長の宮沢由彦氏（58）が20日、長崎市内で記者会見し、同じ時期に行われる県議選補欠選挙の長崎市区に立候補すると発表した。宮沢氏の県議補欠選挙への立候補は初めて。（貞松保範）