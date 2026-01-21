二十四節気の一つで、一年で最も寒さが厳しいとされる「大寒」の20日、長崎県雲仙市千々石町の橘神社で寒中みそぎがあり、県内外から43人が参加した。男性は白い締め込み姿、女性は白装束姿で千々石川に身を浸し、無病息災を祈った。1999年から続く恒例行事。参加者は本殿に参拝した後、たいまつを掲げて移動し、午前6時過ぎに川に入った。みそぎの後は七草がゆをすすって体を温めた。初めて参加した長与町の会社員、金田日和