佐賀県は20日、佐賀市大財3丁目の飲食店「孟渓苑」がノロウイルスによる食中毒を発生させたとして、同日から4日間の営業停止処分にした。県によると、13日に同店が調理した弁当と総菜を食べた20〜50代の男女9人が、下痢や嘔吐などの症状を訴えた。全員が快方に向かっているという。