佐賀県基山町は20日、町民1人につき現金5千円を給付するなど、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用した12項目の物価高騰対策を発表した。5千円は世帯単位で金融機関の口座に振り込む予定で、3月の支給開始を目指す。その他の対策は、プレミアム率40％の8400万円分の商品券発行▽2カ月児へのおむつ配布や7〜8カ月児へのコメ2キロ支給▽学校給食食材費の補助▽子ども1人につき2万円の支給−など。総事業費は2億6514万円。同