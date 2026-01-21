佐賀県の伝統的地場産品に指定されている「鍋島緞通」の織り上げ体験会が21日から、佐賀市の織元「織ものがたり」で始まる。2月1日まで、参加者全員に少しずつ1枚のじゅうたん制作を担ってもらい、完成後に1人を抽選して贈呈する。体験の機会は多くないといい、担当者は「不器用でも大丈夫。まずは見て、触れて親しんでほしい」と参加を呼びかけている。参加費は千円。鍋島緞通は、上質な木綿を使用した肌触りの良い敷物で、華