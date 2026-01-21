選挙をもてあそぶ暴挙だ。どれだけ弁を弄（ろう）しても、この政治判断は理解できない。日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事と副代表の横山英幸大阪市長が辞職し、2月8日投開票の衆院選に合わせて出直し選を仕掛けた。維新の念願である大阪都構想の実現に向け、民意の後押しを得たいという。都構想の賛否は住民投票でしか問えない。唐突な衆院選に乗じ、わざわざ知事選と市長選をする必要はない。2人が当選しても任期