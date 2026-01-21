20日告示された福岡県築上町長選には、元衆院議員秘書の有永圭亮氏（45）、元町議の工藤久司氏（66）、元町議の武道修司氏（61）、元町課長の古市照雄氏（55）、元町議の塩田文男氏（60）の無所属新人5人が立候補。論戦がスタートし、それぞれ出陣式などで支持を訴えた。