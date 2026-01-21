第49期西日本久留米王位戦（西日本新聞社主催）の筑豊・京築地区予選大会が2月8日、福岡県飯塚市枝国の穂波福祉総合センターで開かれる。参加申し込みははがきか電話、メールで受け付け、締め切りは同1日必着。参加資格は筑豊、京築地区在住のアマチュア。予選と本選を行い、代表者2人は5月10日、久留米シティプラザ（久留米市六ツ門町）での本大会に出場する。地区予選の参加費は一般2千円、高校生以下1500円（弁当代込み）