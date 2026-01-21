福島県の魅力を発信するイベント「ふく福祭り」が23〜25日、福岡市・天神の新天町商店街にある「交流文化創造拠点HiRaKu（ひらく）」で開かれる。「福島の“いま”が見える日本酒体験」と銘打ち、同県の日本酒の利き酒講座や角打ち体験を行う。福島県が主催し、昨年2月に初めて開催。8月に開催した2回目とともに盛況で、3回目の開催を決めた。利き酒講座は期間中午後3時から30分程度。日本酒を飲み比べながら味わいの特徴