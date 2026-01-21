プロ野球の12球団監督会議が20日、東京都内で開かれた。ソフトバンクの小久保監督が就任3年目で初の座長を務め、多士済々の会議をまとめた。大役を終えると「別に緊張はしなかったけど、僕がしゃべり過ぎるので。しゃべるのは得意だけど、人に話をさせるのが苦手なので、ひとつ勉強になりました」と笑顔で振り返った。フリートークでは昨季からファームで導入されたタイブレーク制も議論された。小久保監督は昨年の2軍監督経験