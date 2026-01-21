女子シングルスで昨年11月に卓球ノジマTリーグ女子の九州カリーナに入団した14歳の石田心美（石田卓球N＋）が、3回戦進出を果たした。1、2回戦ともに大学生選手が相手だったが、安定したサーブから終始主導権を握り、いずれもストレート勝ちを収めた。「サーブの調子が良く、相手のミスを誘うことができたのでよかった」と笑顔だった。