再審制度の見直しを検討する法制審議会（法相の諮問機関）部会の第16回会合で、法務省は20日、取りまとめに向けた「試案」を示した。審理長期化の要因になっていた、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止は導入されなかった。証拠開示の義務化を盛り込み、再審請求審の前に書面だけを調べて棄却できるスクリーニング（選別）の手続きも新設する。