「若駒Ｓ」（２４日、京都）１２月の中京で新馬戦Ｖを飾ったイベントホライゾンがクラシックの登竜門に挑む。１６年ダービー馬マカヒキも２戦目にこのレースを選択し、見事な飛躍を遂げた。１５日の１週前追い切りは岩田望を背に栗東ＣＷで６Ｆ８１秒７−３７秒６−１１秒１とラストは抜群の切れ味を見せつけたが、池江師は辛口なジャッジ。「まだ緩さがありますね。調教ではまずまず動きますけど、乗り役は“トモがバラバラ”