「小倉牝馬Ｓ・Ｇ３」（２４日、小倉）福島記念９着のクリノメイが２０日、栗東坂路で最終追い切りを行い、４Ｆ５２秒５−３７秒６−１２秒２と力強く伸びた。北村助手は「追った後に１日欲しかったので火曜追いにしました。気合をつけて最後に伸ばすイメージで、折り合いも良かったです」と好感触だ。前走は勝負どころで詰まり、全く追えずに敗戦。「スムーズじゃなかったです。前走と同じように仕上がりもいいですし、開幕