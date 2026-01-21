「数年に1度」の長い寒波が21日から週末にかけて居座る予想で、特に北陸では記録的な大雪になる恐れがあります。今シーズン最強の寒波は21日から週末まで長引く予想です。今回は特に「数年に1度」レベルの長さが特徴で、日本海側は大雪に警戒が必要です。21日朝は青森の酸ヶ湯で積雪が397cmと4メートルに迫っています。積雪が4メートルを超えれば、今シーズン全国で初めてです。今回の大雪は長く続く予想で、北陸では22日朝からの2