日本テレビ系で今年10月期に連続ドラマ化(放送枠未定)される池井戸潤原作『俺たちの箱根駅伝』に山下智久が出演することが21日、発表された。陸上部の新監督役を演じる。山下智久日本のお正月の風物詩として親しまれている『箱根駅伝』を題材に、国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱を注いで描き上げた同名小説を原作とする本作。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起を軸に、駅伝中継を担