歌手で女優の増田惠子が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。増田惠子＝テレビ朝日提供今年8月でピンク・レディーとしてデビュー50年を迎える増田は現在68歳。当時は睡眠時間3時間、1日十数本の仕事をこなし、スタジオの片隅にゴザを敷いて仮眠することもあったという。44歳で結婚するまでは食事に無頓着だったが、料理好きの夫の影響で自分で出汁をひき、「丁寧な食卓」を