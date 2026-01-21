【モデルプレス＝2026/01/21】セブン‐イレブン・ジャパンでは、1月21日（水）から25日（日）の5日間、店の専用オーブンで焼いて提供する「セブンカフェ ベーカリー」から「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズ全品を対象とした30円引き企画を実施。全国規模で同シリーズ全品が割引対象となるのは今回が初の試みだ。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆「セブンカフェ ベーカリー」