「つうか、逃げたいのは妻の方じゃん！」と叫んでしまったドラマ「夫に間違いありません」の話をしよう。【写真を見る】悲壮感がすごい…“追い込まれる”妻を熱演する「40歳美人女優」夫（安田顕）が失踪、1カ月後に夫の免許証を所持する水死体が見つかったと連絡が入る。主人公である妻（松下奈緒）は、膨張して顔がよく分からない土左衛門に対面し、手に特徴的な二つのほくろがあったことから「夫に間違いありません」と確