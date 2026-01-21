【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊ＡＤＰ雇用統計、週平均８０００人増 ＡＤＰが週次の雇用統計を発表。１２月２７日までの４週間で週平均８０００人増加した。前週分は速報値の１万１７５０人から１万１２５０人に下方修正された。 ＊ナーゲル独連銀総裁 ・物価安定目標に近づいている。 ・財政再建が不可欠となる局面が到来。 ・ＦＲＢの独立性にリスクが生じるとは思わ