【前後編の後編/前編からの続き】今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟！」。天下人・秀吉を支えた実弟の豊臣秀長が主役である。しかし、秀吉の死後、四半世紀を待たず豊臣家は滅亡。その驚愕（きょうがく）の理由を徳川宗家19代当主の徳川家広氏と『論争 大坂の陣』著者で近世史家の笠谷和比古氏が語り尽くす！＊＊＊【写真を見る】徳川宗家19代当主の徳川家広氏前編では、家康が豊臣家に対して敵対的になった理由などについて